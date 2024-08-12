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Марк Тихонович

Место рождения

Большой Починок, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Вычислено 1790

Дата смерти

25.05.1818 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1794 г.р.

Дети

Вычислено 1814 г.р.
1816 г.р.
Вычислено 1817 г.р.

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Большой Починок, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
рожд.по браку 1812-22 отец Тихон Тимофеевич
Бракосочетание
07.01.1812 ст.

Жена: Феврония Акинфеевна

Большой Починок, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1814

Сын: Василий Марков

Мать ребёнка: Феврония Акинфеевна

Большой Починок, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
ИВ_1815-1
Рождение ребёнка
01.12.1816 ст.

Дочь: Варвара Марковна

Мать ребёнка: Феврония Акинфеевна

Большой Починок, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
восприемн. солдатская жена Федосья Алексеевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1817

Сын: Павел Марков

Мать ребёнка: Феврония Акинфеевна

Большой Починок, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
ИВ_1818-1
Смерть
25.05.1818 ст.
Большой Починок, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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