Марк Тихонович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1790
Дата смерти25.05.1818 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1790
Отец: не указан
Мать: не указана
рожд.по браку 1812-22 отец Тихон Тимофеевич
Бракосочетание
07.01.1812 ст.
Жена: Феврония Акинфеевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1814
Сын: Василий Марков
Мать ребёнка: Феврония Акинфеевна
ИВ_1815-1
Рождение ребёнка
01.12.1816 ст.
Дочь: Варвара Марковна
Мать ребёнка: Феврония Акинфеевна
восприемн. солдатская жена Федосья Алексеевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1817
Сын: Павел Марков
Мать ребёнка: Феврония Акинфеевна
ИВ_1818-1
Смерть
25.05.1818 ст.