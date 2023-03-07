Котов Дмитрий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения23.02.1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1780
Отец: Котов Григорий Андреевич
Мать: не указана
Крещение
26.02.1780
Церковь Успения Божьей Матери, Яромаска, село, Сарапульская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Восприемники: Деревни Дулесовой Василей Карицов, солдатская жена Катерина Федорова
Смерть
Неизвестно