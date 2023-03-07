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Котов Дмитрий Григорьевич

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Место рождения

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

23.02.1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1748 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1780

Отец: Котов Григорий Андреевич

Мать: не указана

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
26.02.1780
Церковь Успения Божьей Матери, Яромаска, село, Сарапульская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Восприемники: Деревни Дулесовой Василей Карицов, солдатская жена Катерина Федорова
Смерть
Неизвестно
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