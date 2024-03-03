Цыренжапов Цыден-Дамба
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1980
Сын: Саша
Мать ребёнка: Цыренжапова Любовь Васильевна
Рождение ребёнка
1982
Дочь: Сэсэг
Мать ребёнка: Цыренжапова Любовь Васильевна
Рождение ребёнка
1985
Сын: Жаргал
Мать ребёнка: Цыренжапова Любовь Васильевна
Рождение ребёнка
1991
Сын: Бато
Мать ребёнка: Цыренжапова Любовь Васильевна
Смерть
Неизвестно