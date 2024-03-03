Цыренжапов Цыден-Дамба — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыренжапов Цыден-Дамба

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1960 г.р.

Дети

1980 г.р.
1982 г.р.
1985 г.р.
1991 г.р.

Добавил:

СЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цыренжапова Любовь Васильевна

Рождение ребёнка
1980

Сын: Саша

Мать ребёнка: Цыренжапова Любовь Васильевна

Рождение ребёнка
1982

Дочь: Сэсэг

Мать ребёнка: Цыренжапова Любовь Васильевна

Рождение ребёнка
1985

Сын: Жаргал

Мать ребёнка: Цыренжапова Любовь Васильевна

Рождение ребёнка
1991

Сын: Бато

Мать ребёнка: Цыренжапова Любовь Васильевна

Смерть
Неизвестно

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