Ущеков Иван Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ущеков Иван Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Осиновка, Хиславичский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.08.1931

Дочь: Логутова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Ущекова Мария Евдокимовна

Смерть
Неизвестно

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