Ущеков Иван Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Осиновка, Хиславичский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.08.1931
Дочь: Логутова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Ущекова Мария Евдокимовна
Смерть
Неизвестно