Бурлакова (Клюева) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурлакова (Клюева) Анастасия

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

09.10.1865

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1865

Отец: Клюевъ Григорій

Мать: Клюева Степанида

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.02.1884

Дочь: Варганова Евдокия

Отец ребёнка: Бурлаковъ Карпъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.06.1890

Дочь: Бурлакова Акулина

Отец ребёнка: Бурлаковъ Карпъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.08.1891

Сын: Бурлаковъ Павелъ

Отец ребёнка: Бурлаковъ Карпъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.05.1895

Дочь: Калинина , Чекалова Елена

Отец ребёнка: Бурлаковъ Карпъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.07.1903

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Бурлаковъ Карпъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурлаковъ Карпъ

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