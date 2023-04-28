Бурлакова (Клюева) Анастасия
Место рождения
Дата рождения09.10.1865
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1865
Отец: Клюевъ Григорій
Мать: Клюева Степанида
Рождение ребёнка
10.02.1884
Дочь: Варганова Евдокия
Отец ребёнка: Бурлаковъ Карпъ
Рождение ребёнка
02.06.1890
Дочь: Бурлакова Акулина
Отец ребёнка: Бурлаковъ Карпъ
Рождение ребёнка
15.08.1891
Сын: Бурлаковъ Павелъ
Отец ребёнка: Бурлаковъ Карпъ
Рождение ребёнка
20.05.1895
Дочь: Калинина , Чекалова Елена
Отец ребёнка: Бурлаковъ Карпъ
Рождение ребёнка
19.07.1903
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Бурлаковъ Карпъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бурлаковъ Карпъ