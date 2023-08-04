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Косинов Георгий Николаевич
Косинов Георгий Николаевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1926
Дата смерти
2000
Пол
Мужской
Отец
Косинов Николай
Мать
Косинова Валентина
Дети
Не указаны
Добавил:
ВА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец:
Косинов Николай
Мать:
Косинова Валентина
Смерть
2000
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