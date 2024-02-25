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Пелагея Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Положий Максим Никитич

Рождение ребёнка
1840

Дочь: (Положий) Прасковья Максимовна

Отец ребёнка: Положий Максим Никитич

Рождение ребёнка
1843

Сын: Положий Андрей Максимович

Отец ребёнка: Положий Максим Никитич

Рождение ребёнка
1844

Сын: Положий Яков Максимович

Отец ребёнка: Положий Максим Никитич

Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Положий) Елисавета Максимовна

Отец ребёнка: Положий Максим Никитич

Рождение ребёнка
?.04.1850

Сын: Положий Иван Максимович

Отец ребёнка: Положий Максим Никитич

Смерть
Неизвестно

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