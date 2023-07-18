Гумеров Ибрагим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гумеров Ибрагим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

До 1859

Пол

Мужской

Отец

1793 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

RG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Абубакиров Гумер

Мать: не указана

Смерть
До 1859