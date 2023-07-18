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Гумеров Ибрагим
Гумеров Ибрагим
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1820
Дата смерти
До 1859
Пол
Мужской
Отец
Абубакиров Гумер
1793 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
RG
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец:
Абубакиров Гумер
Мать: не указана
Смерть
До 1859
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