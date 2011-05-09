Левенец (Артеменко) Пелагея (Поля) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левенец (Артеменко) Пелагея (Поля) Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.03.1926

Дата смерти

09.05.2011

Пол

Женский

Отец

1893 г.р.

Мать

Дети

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1958 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1926

Отец: Артеменко Иван Иванович

Мать: Артеменко Прасковья Игнатьевна

Рождение ребёнка
15.09.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
28.05.1958

Дочь: Парфентьева Галина Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
17.10.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Место жительства
Неизвестно
Метелево, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
09.05.2011