Левенец (Артеменко) Пелагея (Поля) Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.03.1926
Дата смерти09.05.2011
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1926
Рождение ребёнка
15.09.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
28.05.1958
Дочь: Парфентьева Галина Алексеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
17.10.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Место жительства
Неизвестно
Метелево, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
09.05.2011