Аникеев Дмитрий Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аникеев Дмитрий Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1914 г.р.

Дети

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.05.1948

Жена: Аникеева Анна Сергеевна

Осташков, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
01.04.1949

Сын: Аникеев Владимир Дмитриевич

Мать ребёнка: Аникеева Анна Сергеевна

Работа или профессия
Неизвестно
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