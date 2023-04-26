Аникеев Дмитрий Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.05.1948
Жена: Аникеева Анна Сергеевна
Осташков, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
01.04.1949
Сын: Аникеев Владимир Дмитриевич
Мать ребёнка: Аникеева Анна Сергеевна
Работа или профессия
Неизвестно