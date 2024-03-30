Любовь Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любовь Григорьевна

Место рождения

Бердинка, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Место жительства
1885
Бердинка, Свердловский район, Северный край
Вдова.
Смерть
Неизвестно
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