Чернов Василий Николаев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.07.1830
Дочь: (Чернова) Марфа Васильева
Мать ребёнка: Чернова (Ченцова) Дарья Иванова
Бракосочетание
26.01.1836
Рождение ребёнка
25.10.1836
Мать ребёнка: Чернова (Ченцова) Дарья Иванова
Рождение ребёнка
27.12.1837
Дочь: (Чернова) Евгения (Анисья?) Васильева
Мать ребёнка: Чернова (Ченцова) Дарья Иванова
Рождение ребёнка
06.09.1842
Мать ребёнка: Чернова (Ченцова) Дарья Иванова
Рождение ребёнка
10.03.1848
Мать ребёнка: Чернова (Ченцова) Дарья Иванова
Смерть
Неизвестно