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Чернов Василий Николаев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чернов Николай Ундер Офицер Кр. Полуденной

Мать: Чернова Анисья

Рождение ребёнка
05.07.1830

Дочь: (Чернова) Марфа Васильева

Мать ребёнка: Чернова (Ченцова) Дарья Иванова

Бракосочетание
26.01.1836

Жена: Чернова (Ченцова) Дарья Иванова

Рождение ребёнка
25.10.1836

Сын: Чернов Дмитрий Васильев

Мать ребёнка: Чернова (Ченцова) Дарья Иванова

Рождение ребёнка
27.12.1837

Дочь: (Чернова) Евгения (Анисья?) Васильева

Мать ребёнка: Чернова (Ченцова) Дарья Иванова

Рождение ребёнка
06.09.1842

Сын: Чернов Михаил Васильев

Мать ребёнка: Чернова (Ченцова) Дарья Иванова

Рождение ребёнка
10.03.1848

Сын: Чернов Кондрат Васильев

Мать ребёнка: Чернова (Ченцова) Дарья Иванова

Смерть
Неизвестно

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