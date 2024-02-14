Хакимова Минекамал Жамиловна
Место рожденияд.Старое Сляково,Исенбаевская волость Сарапульского уезда Вятской губернии.
Дата рождения1885
Дата смерти14.06.1949
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хакимов Шарафутдин
Рождение ребёнка
10.05.1910
Сын: Хакимов Шаех Шарафутдинович
Отец ребёнка: Хакимов Шарафутдин
Смерть
14.06.1949