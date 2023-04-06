Кувыркина Евдокия Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кувыркина Евдокия Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1874 г.р.

Дети

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.11.1902

Сын: Кувыркин Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Кувыркин Дмитрий Иванов

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кувыркин Дмитрий Иванов

Смерть
Неизвестно
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