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Грибов Фёдор Николаевич

Место рождения

Крюково, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Грибов Николай Яковлевич

Мать: Грибова Марфа Петровна

Крюково, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грибова Мария Алексеевна

Место жительства
Неизвестно
Крюково, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Грибов Пётр Фёдорович

Мать ребёнка: Грибова Мария Алексеевна

Крюково, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Грибов Алексей Фёдорович

Мать ребёнка: Грибова Мария Алексеевна

Крюково, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Грибов Мирон Фёдорович

Мать ребёнка: Грибова Мария Алексеевна

Крюково, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Грибов Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Грибова Мария Алексеевна

Крюково, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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