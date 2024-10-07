Грибов Фёдор Николаевич
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Грибов Николай Яковлевич
Мать: Грибова Марфа Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Грибова Мария Алексеевна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1880
Мать ребёнка: Грибова Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
1883
Мать ребёнка: Грибова Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
1885
Мать ребёнка: Грибова Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
1888
Мать ребёнка: Грибова Мария Алексеевна
Смерть
Неизвестно