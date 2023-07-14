Маликова Феодосия Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Маликова Параскева Никитична
Отец ребёнка: Маликов Никита Гаврилович
Рождение ребёнка
1832 или 1835
Дочь: Малахова Мария Никитична
Отец ребёнка: Маликов Никита Гаврилович
Рождение ребёнка
01.08.1853
Дочь: Маликова Анна Никитична
Отец ребёнка: Маликов Никита Гаврилович
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно