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Маликова Феодосия Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Маликова Параскева Никитична

Отец ребёнка: Маликов Никита Гаврилович

Рождение ребёнка
1832 или 1835

Дочь: Малахова Мария Никитична

Отец ребёнка: Маликов Никита Гаврилович

Рождение ребёнка
01.08.1853

Дочь: Маликова Анна Никитична

Отец ребёнка: Маликов Никита Гаврилович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маликов Никита Гаврилович

Смерть
Неизвестно