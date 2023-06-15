(Игнатьева) Дарья Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1902 ст.
Рождение ребёнка
28.09.1905 ст.
Дочь: Деомидова Иустина Симеоновна
Отец ребёнка: Деомидов Симеон Петрович
Рождение ребёнка
28.06.1909 ст.
Дочь: Деомидова Мария Симеоновна
Отец ребёнка: Деомидов Симеон Петрович
Рождение ребёнка
06.10.1914 ст.
Сын: Деомидов Сергей Симеонович
Отец ребёнка: Деомидов Симеон Петрович
Смерть
Неизвестно