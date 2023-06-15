(Игнатьева) Дарья Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Игнатьева) Дарья Игнатьевна

(Игнатьева) Дарья Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1902 ст.

Муж: Деомидов Симеон Петрович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.09.1905 ст.

Дочь: Деомидова Иустина Симеоновна

Отец ребёнка: Деомидов Симеон Петрович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.06.1909 ст.

Дочь: Деомидова Мария Симеоновна

Отец ребёнка: Деомидов Симеон Петрович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.10.1914 ст.

Сын: Деомидов Сергей Симеонович

Отец ребёнка: Деомидов Симеон Петрович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно