Лукашова Наталья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.10.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1988
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.11.2016
Дочь: Лукашина Марина Алексеевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.12.2018
Дочь: Лукашина Кристина Алексеевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности