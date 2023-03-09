Лукашова Наталья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукашова Наталья Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.10.1988

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1988

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.11.2016

Дочь: Лукашина Марина Алексеевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.12.2018

Дочь: Лукашина Кристина Алексеевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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