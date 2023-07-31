Семенов Вячеслав Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенов Вячеслав Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1974

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Семенова Тамара Андреевна

Серов, Серовский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Семенова Тамара Андреевна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1974
Серов, Серовский, Свердловская область