Огонь-Догановская (Потёмкина) Надежда Богдановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огонь-Догановская (Потёмкина) Надежда Богдановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1812

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Огонь-Догановский Сергей Александрович

Отец ребёнка: Огонь-Догановский Александр Богданович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Огонь-Догановский Никифор Александрович

Отец ребёнка: Огонь-Догановский Александр Богданович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Огонь-Догановский Пётр Александрович

Отец ребёнка: Огонь-Догановский Александр Богданович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Огонь-Догановский Никанор Александрович

Отец ребёнка: Огонь-Догановский Александр Богданович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Огонь-Догановский Николай Александрович

Отец ребёнка: Огонь-Догановский Александр Богданович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Огонь-Догановский Александр Богданович

Смерть
1812
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