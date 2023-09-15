Полянских Григорий Димитриев
Место рождения
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Бракосочетание
09.02.1911
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
22.11.1911
Сын: Полянских Михаил Григорьев
Мать ребёнка: Полянских Евпраксия Николаева
Рождение ребёнка
16.01.1914
Сын: Полянских Василий Григорьев
Мать ребёнка: Полянских Евпраксия Николаева
Рождение ребёнка
19.02.1916
Мать ребёнка: Полянских Евпраксия Николаева
Смерть
Неизвестно