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Полянских Григорий Димитриев

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Полянских Димитрий Михайлов

Мать: Полянских Агафия Антонова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
09.02.1911

Жена: Полянских Евпраксия Николаева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
22.11.1911

Сын: Полянских Михаил Григорьев

Мать ребёнка: Полянских Евпраксия Николаева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
16.01.1914

Сын: Полянских Василий Григорьев

Мать ребёнка: Полянских Евпраксия Николаева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
19.02.1916

Сын: Полянских Иван Григорьев

Мать ребёнка: Полянских Евпраксия Николаева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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