Бякова первая жена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Бяков Василий Матвеевич
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Бяков Василий Матвеевич
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Бяков Василий Матвеевич
Рождение ребёнка
1854
Сын: Бяков Евсегней Васильевич
Отец ребёнка: Бяков Василий Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1858