Бякова первая жена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бякова первая жена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1858

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Сын: Бяков Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Бяков Василий Матвеевич

Рождение ребёнка
1845

Сын: Бяков Петр Васильевич

Отец ребёнка: Бяков Василий Матвеевич

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Бяков Василий Матвеевич

Рождение ребёнка
1854

Сын: Бяков Евсегней Васильевич

Отец ребёнка: Бяков Василий Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бяков Василий Матвеевич

Место жительства
Неизвестно
Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1858
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