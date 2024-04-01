Moss John Brattain
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.07.1816
Дата смерти12.04.1900
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Moss Robert
Мать ребёнка: Moss (Standley) Elizabeth
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.10.1851
Дочь: (Moss) Elizabeth Jane
Мать ребёнка: Moss (Standley) Elizabeth
Рождение ребёнка
23.07.1857
Сын: Moss John Anderson
Мать ребёнка: Moss (Standley) Elizabeth
Смерть
12.04.1900
Похороны
?.04.1900