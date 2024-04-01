Moss John Brattain — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Moss John Brattain

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.07.1816

Дата смерти

12.04.1900

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Moss Robert

Мать ребёнка: Moss (Standley) Elizabeth

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.10.1851

Дочь: (Moss) Elizabeth Jane

Мать ребёнка: Moss (Standley) Elizabeth

Рождение ребёнка
23.07.1857

Сын: Moss John Anderson

Мать ребёнка: Moss (Standley) Elizabeth

Смерть
12.04.1900
Похороны
?.04.1900

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