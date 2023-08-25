(Миронова) Любовь Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смерти19.10.1898
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Миронов Терентий Миронович
Мать: Устинья Кузьминична
Рождение ребёнка
03.10.1860
Сын: Вениамин Яковлевич
Отец ребёнка: - Яков Михайлович
Рождение ребёнка
06.08.1867
Дочь: Наталья Яковлевна
Отец ребёнка: - Яков Михайлович
Рождение ребёнка
20.08.1869
Дочь: Бона Яковлевна
Отец ребёнка: - Яков Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: - Яков Михайлович
Смерть
19.10.1898