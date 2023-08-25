(Миронова) Любовь Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Миронова) Любовь Терентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

19.10.1898

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Миронов Терентий Миронович

Мать: Устинья Кузьминична

Рождение ребёнка
03.10.1860

Сын: Вениамин Яковлевич

Отец ребёнка: - Яков Михайлович

Рождение ребёнка
06.08.1867

Дочь: Наталья Яковлевна

Отец ребёнка: - Яков Михайлович

Рождение ребёнка
20.08.1869

Дочь: Бона Яковлевна

Отец ребёнка: - Яков Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: - Яков Михайлович

Смерть
19.10.1898
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