Лядов Фёдор Алексеевич
Место рожденияд.Островская Краснослудский пр. Пермская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Островская Краснослудский пр. Пермская губерния
Рождение ребёнка
1838 ст.
Дочь: Лядова Анна Федоровна
Мать ребёнка: не указана
д.Островская Краснослудский пр. Пермская губерния
Смерть
Неизвестно