Лядов Фёдор Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лядов Фёдор Алексеевич

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Место рождения

д.Островская Краснослудский пр. Пермская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Островская Краснослудский пр. Пермская губерния
Рождение ребёнка
1838 ст.

Дочь: Лядова Анна Федоровна

Мать ребёнка: не указана

д.Островская Краснослудский пр. Пермская губерния
Смерть
Неизвестно
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