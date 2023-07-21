Борисов Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБорисов Владимир

Борисов Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1991

Сын: Борисов Кирилл Владимирович

Мать ребёнка: Борисова Светлана Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Борисова Елизавета Владимировна

Мать ребёнка: Борисова Светлана Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борисова Светлана Сергеевна