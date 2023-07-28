Стретович Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стретович Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Оля

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стретович Михаил Иванович

Мать ребёнка: Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стретович Владимир

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стретович Александр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонина

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно