Стретович Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Оля
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стретович Михаил Иванович
Мать ребёнка: Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стретович Владимир
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стретович Александр Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно