Горбунова Серафима Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1898
Дата смертиПосле 1932
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1918
Рождение ребёнка
До 1920
Сын: Горбунов Александр Афанасьевич
Отец ребёнка: Горбунов Афанасий Флегонтович
Рождение ребёнка
До 1920
Сын: Горбунов Иван Афанасьевич
Отец ребёнка: Горбунов Афанасий Флегонтович
Рождение ребёнка
1921
Сын: Горбунов Владимир Афанасьевич
Отец ребёнка: Горбунов Афанасий Флегонтович
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Нина Афанасьевна
Отец ребёнка: Горбунов Афанасий Флегонтович
Рождение ребёнка
1926
Сын: Горбунов Алексей Афанасьевич
Отец ребёнка: Горбунов Афанасий Флегонтович
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Ия Афанасьевна
Отец ребёнка: Горбунов Афанасий Флегонтович
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Галина Афанасьевна
Отец ребёнка: Горбунов Афанасий Флегонтович
Смерть
После 1932