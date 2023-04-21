Горбунова Серафима Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорбунова Серафима Александровна

Горбунова Серафима Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1898

Дата смерти

После 1932

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1918

Муж: Горбунов Афанасий Флегонтович

Рождение ребёнка
До 1920

Сын: Горбунов Александр Афанасьевич

Отец ребёнка: Горбунов Афанасий Флегонтович

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
До 1920

Сын: Горбунов Иван Афанасьевич

Отец ребёнка: Горбунов Афанасий Флегонтович

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Горбунов Владимир Афанасьевич

Отец ребёнка: Горбунов Афанасий Флегонтович

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Нина Афанасьевна

Отец ребёнка: Горбунов Афанасий Флегонтович

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Горбунов Алексей Афанасьевич

Отец ребёнка: Горбунов Афанасий Флегонтович

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Ия Афанасьевна

Отец ребёнка: Горбунов Афанасий Флегонтович

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Галина Афанасьевна

Отец ребёнка: Горбунов Афанасий Флегонтович

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
После 1932
Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
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