Корзников Борис Семёнович
Место рожденияд. Пестерево, Весёлая тож
Дата рожденияОколо 1640
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1640
Отец: Корзников Семён Гаврилович
д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1665
Сын: Корзников Григорий Борисович
д. Пестерева, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1676
Сын: Корзников Алексей Борисович
д. Пестерева, Весёлая тож
Смерть
Неизвестно