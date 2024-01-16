Корзников Борис Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корзников Борис Семёнович

Место рождения

д. Пестерево, Весёлая тож

Дата рождения

Около 1640

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1640

Отец: Корзников Семён Гаврилович

Мать: не указана

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1665

Сын: Корзников Григорий Борисович

Мать ребёнка: не указана

д. Пестерева, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1676

Сын: Корзников Алексей Борисович

Мать ребёнка: не указана

д. Пестерева, Весёлая тож
Смерть
Неизвестно
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