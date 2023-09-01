Гаврилов Афанасий Парфёнович
Место рожденияVyazniki, Vladimir Oblast Russia
Дата рождения1860
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Гаврилов Парфён
Vyazniki, Vladimir Oblast Russia
Бракосочетание
30.08.1896
Жена: Гаврилова Мария Павловна
Рождение ребёнка
02.04.1899
Дочь: Александра Афанасьевна
Мать ребёнка: Гаврилова Мария Павловна
Рождение ребёнка
01.01.1904
Сын: Гаврилов Павел Афанасьевич
Мать ребёнка: Гаврилова Мария Павловна
Рождение ребёнка
01.07.1907
Сын: Гаврилов Николай Афанасьевич
Мать ребёнка: Гаврилова Мария Павловна
Рождение ребёнка
05.04.1909
Дочь: Вера Афанасьевна
Мать ребёнка: Гаврилова Мария Павловна
Рождение ребёнка
14.02.1912
Сын: Гаврилов Пётр Афанасьевич
Мать ребёнка: Гаврилова Мария Павловна
Работа или профессия
Неизвестно