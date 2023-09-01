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Гаврилов Афанасий Парфёнович

Место рождения

Vyazniki, Vladimir Oblast Russia

Дата рождения

1860

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Гаврилов Парфён

Мать: Гаврилова Акулина Степановна

Vyazniki, Vladimir Oblast Russia
Бракосочетание
30.08.1896

Жена: Гаврилова Мария Павловна

Рождение ребёнка
02.04.1899

Дочь: Александра Афанасьевна

Мать ребёнка: Гаврилова Мария Павловна

Рождение ребёнка
01.01.1904

Сын: Гаврилов Павел Афанасьевич

Мать ребёнка: Гаврилова Мария Павловна

Рождение ребёнка
01.07.1907

Сын: Гаврилов Николай Афанасьевич

Мать ребёнка: Гаврилова Мария Павловна

Рождение ребёнка
05.04.1909

Дочь: Вера Афанасьевна

Мать ребёнка: Гаврилова Мария Павловна

Рождение ребёнка
14.02.1912

Сын: Гаврилов Пётр Афанасьевич

Мать ребёнка: Гаврилова Мария Павловна

Работа или профессия
Неизвестно
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