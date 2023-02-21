Голодухин Флегонт Филатов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голодухин Флегонт Филатов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

20.01.1907

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.01.1858

Жена: Голодухина Ксения Афиногенова

Никиткино, Даниловский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1867

Дочь: Анна Флегонтова

Мать ребёнка: Голодухина Ксения Афиногенова

Рождение ребёнка
Вычислено 1870

Дочь: Анастасия Флегонтова

Мать ребёнка: Голодухина Ксения Афиногенова

Рождение ребёнка
17.07.1878

Дочь: Серафима Флегонтова

Мать ребёнка: Голодухина Ксения Афиногенова

Никиткино, Даниловский район, Ярославская область
Восп: дочь его Анна Флегонтова
Смерть
20.01.1907
71 год
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