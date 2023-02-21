Голодухин Флегонт Филатов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти20.01.1907
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.01.1858
Рождение ребёнка
Вычислено 1867
Дочь: Анна Флегонтова
Мать ребёнка: Голодухина Ксения Афиногенова
Рождение ребёнка
Вычислено 1870
Дочь: Анастасия Флегонтова
Мать ребёнка: Голодухина Ксения Афиногенова
Рождение ребёнка
17.07.1878
Дочь: Серафима Флегонтова
Мать ребёнка: Голодухина Ксения Афиногенова
Восп: дочь его Анна Флегонтова
Смерть
20.01.1907
71 год