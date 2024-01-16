Корзников Матвей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корзников Матвей Иванович

Место рождения

д. Бакшеевская

Дата рождения

1714

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: Корзников Иван Федотович

Мать: ?

д. Бакшеевская
Рождение ребёнка
1740

Дочь: Аксёновская (аксёнова) Степанида Матвеевна

Мать ребёнка: Ксения Григорьевна

д. Бакшиевская
Рождение ребёнка
1741

Дочь: Бетехтина Аграфена (Агриппина) Матвеевна

Мать ребёнка: Ксения Григорьевна

д. Бакшеевская
Рождение ребёнка
1745

Сын: Корзников Илья Матвеевич

Мать ребёнка: Ксения Григорьевна

д. Бакшеевская
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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