Корзников Матвей Иванович
Место рожденияд. Бакшеевская
Дата рождения1714
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714
Отец: Корзников Иван Федотович
Мать: ?
д. Бакшеевская
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Аксёновская (аксёнова) Степанида Матвеевна
Мать ребёнка: Ксения Григорьевна
д. Бакшиевская
Рождение ребёнка
1741
Дочь: Бетехтина Аграфена (Агриппина) Матвеевна
Мать ребёнка: Ксения Григорьевна
д. Бакшеевская
Рождение ребёнка
1745
Мать ребёнка: Ксения Григорьевна
д. Бакшеевская
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Григорьевна
Смерть
Неизвестно