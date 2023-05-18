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Колодзий Григорий
Колодзий Григорий
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1791
Дата смерти
19.03.1847
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Жена
(Верханёва) Барбара
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.11.1811
Жена:
Барбара
Купновичи
, Львівська область
Смерть
19.03.1847
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