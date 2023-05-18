Колодзий Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колодзий Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

19.03.1847

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.11.1811

Жена: Барбара

Купновичи, Львівська область
Смерть
19.03.1847