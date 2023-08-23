Ерчик Михаил Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ерчик Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ерчик Анна Михайловна
Мать ребёнка: Рогач Мария Фомовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Рогач Мария Фомовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Климко Нина Михайловна
Мать ребёнка: Рогач Мария Фомовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сербина Серафима Михайловна
Мать ребёнка: Рогач Мария Фомовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ерчик Александр Михайлович
Мать ребёнка: Рогач Мария Фомовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рогач Мария Фомовна
Смерть
Неизвестно