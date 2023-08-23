Ерчик Михаил Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерчик Михаил Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ерчик Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ерчик Анна Михайловна

Мать ребёнка: Рогач Мария Фомовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ерчик Николай Михайлович

Мать ребёнка: Рогач Мария Фомовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Климко Нина Михайловна

Мать ребёнка: Рогач Мария Фомовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сербина Серафима Михайловна

Мать ребёнка: Рогач Мария Фомовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ерчик Александр Михайлович

Мать ребёнка: Рогач Мария Фомовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рогач Мария Фомовна

Смерть
Неизвестно
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