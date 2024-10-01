Князев Иосиф Ферапонтович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Князев Иосиф Ферапонтович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Князев Ферапонт

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Князева Екатерина Федотовна

Рождение ребёнка
05.11.1874 ст.

Дочь: Князева Стефанида Иосифовна

Мать ребёнка: Князева Екатерина Федотовна

Денисово, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Князев Тимофей Иосифович

Мать ребёнка: Князева Екатерина Федотовна

Денисово, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Князев Фёдор Иосифович

Мать ребёнка: не указана

Денисово, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Князев Николай Иосифович

Мать ребёнка: не указана

Денисово, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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