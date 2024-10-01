Князев Иосиф Ферапонтович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Князев Ферапонт
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.11.1874 ст.
Дочь: Князева Стефанида Иосифовна
Мать ребёнка: Князева Екатерина Федотовна
Рождение ребёнка
1876
Мать ребёнка: Князева Екатерина Федотовна
Рождение ребёнка
1882
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1884
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно