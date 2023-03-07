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Собачкин Михаил Дементьевич

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Место рождения

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1756

Дата смерти

Около 1801

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1754 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
До 1777

Жена: Собачкина Акулина Петровна

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1777

Дочь: Курабцова Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Собачкина Акулина Петровна

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Собачкин Иван Михайлович

Мать ребёнка: Собачкина Акулина Петровна

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Около 1801
Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
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