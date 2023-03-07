Собачкин Михаил Дементьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1756
Дата смертиОколо 1801
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1777
Рождение ребёнка
Около 1777
Дочь: Курабцова Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Собачкина Акулина Петровна
Рождение ребёнка
Около 1778
Мать ребёнка: Собачкина Акулина Петровна
Смерть
Около 1801