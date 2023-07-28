Вотякова (Чуракова) Татiана Иванова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вотяков Иван Федотов
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.05.1852
Дочь: Ирина Фомина
Отец ребёнка: Чураков Фома Васильев
Старые Тукмачи, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно