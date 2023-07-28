Вотякова (Чуракова) Татiана Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вотякова (Чуракова) Татiана Иванова

Место рождения

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вотяков Иван Федотов

Мать: скрыто настройками приватности

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
09.05.1852

Дочь: Ирина Фомина

Отец ребёнка: Чураков Фома Васильев

Старые Тукмачи, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно