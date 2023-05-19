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Чураков Фома Васильев

Место рождения

Старые Тукмачи, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Старые Тукмачи, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
09.05.1852

Дочь: Ирина Фомина

Мать ребёнка: Вотякова Татiана Иванова

Старые Тукмачи, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно