Мамаева Агафия Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиПосле 1866
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.05.1851
2 брак, вдова, Фёдора Шишкина, п. Новооброчный
Рождение ребёнка
26.03.1852
Дочь: Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Мамаев Яков Алексеевич
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Акилина Яковлевна
Отец ребёнка: Мамаев Яков Алексеевич
Рождение ребёнка
30.08.1856
Дочь: Мамаева Марфа Яковлевна
Отец ребёнка: Мамаев Яков Алексеевич
Рождение ребёнка
04.10.1858
Дочь: Афанасия Яковлевна
Отец ребёнка: Мамаев Яков Алексеевич
Рождение ребёнка
22.08.1862
Сын: Мамаев Александр Яковлевич
Отец ребёнка: Мамаев Яков Алексеевич
Рождение ребёнка
22.03.1866 ст.
Дочь: Матрона Яковлевна
Отец ребёнка: Мамаев Яков Алексеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1866