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Мамаева Агафия Федорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

После 1866

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.05.1851

Муж: Мамаев Яков Алексеевич

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
2 брак, вдова, Фёдора Шишкина, п. Новооброчный
Рождение ребёнка
26.03.1852

Дочь: Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Мамаев Яков Алексеевич

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Акилина Яковлевна

Отец ребёнка: Мамаев Яков Алексеевич

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
30.08.1856

Дочь: Мамаева Марфа Яковлевна

Отец ребёнка: Мамаев Яков Алексеевич

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
04.10.1858

Дочь: Афанасия Яковлевна

Отец ребёнка: Мамаев Яков Алексеевич

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
22.08.1862

Сын: Мамаев Александр Яковлевич

Отец ребёнка: Мамаев Яков Алексеевич

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
22.03.1866 ст.

Дочь: Матрона Яковлевна

Отец ребёнка: Мамаев Яков Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1866
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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