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Брынский Василий Алексеев

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Брынский Алексей

Мать: Брынская Екатерина Гаврилова

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Наталья Васильева

Мать ребёнка: Брынская Аграфена Андреева

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1847

Сын: Брынский Василий Васильев

Мать ребёнка: Брынская Аграфена Андреева

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1850

Сын: Брынский Иван Васильев?

Мать ребёнка: Брынская Аграфена Андреева

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1854

Сын: Брынский Андрей Васильев

Мать ребёнка: Брынская Аграфена Андреева

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Ольга Васильева

Мать ребёнка: Брынская Аграфена Андреева

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
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