Брынский Василий Алексеев
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Брынский Алексей
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Наталья Васильева
Мать ребёнка: Брынская Аграфена Андреева
Рождение ребёнка
1847
Сын: Брынский Василий Васильев
Мать ребёнка: Брынская Аграфена Андреева
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Брынская Аграфена Андреева
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Брынская Аграфена Андреева
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Ольга Васильева
Мать ребёнка: Брынская Аграфена Андреева
Смерть
Неизвестно