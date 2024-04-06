Баяндин Григорий Мокеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смерти1830
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Рождение ребёнка
1812
Сын: Баяндин Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Варвара Тимофеевна
Рождение ребёнка
18.03.1819
Дочь: Баяндина Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: Варвара Тимофеевна
Рудаково, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Баяндина Гликерия Григорьевна
Мать ребёнка: Варвара Тимофеевна
Рождение ребёнка
1829
Сын: Баяндин Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Варвара Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варвара Тимофеевна
Смерть
1830