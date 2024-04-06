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Баяндин Григорий Мокеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

1830

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Баяндин Моисей (Мокий) Лаврентьевич

Мать: Ксения Саввична

Рождение ребёнка
1812

Сын: Баяндин Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Варвара Тимофеевна

Рождение ребёнка
18.03.1819

Дочь: Баяндина Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: Варвара Тимофеевна

Рудаково, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Баяндина Гликерия Григорьевна

Мать ребёнка: Варвара Тимофеевна

Рождение ребёнка
1829

Сын: Баяндин Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Варвара Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варвара Тимофеевна

Смерть
1830
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