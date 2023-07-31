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Суворов Александр Родионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.08.1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1837

Отец: Родион Егорович

Мать: Евдокия Трофимовна

Рождение ребёнка
1866

Сын: Суворов Тимофей Александрович

Мать ребёнка: Суворова Акилина Михайловна

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Викулина Александра Александровна

Мать ребёнка: Суворова Акилина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Суворова Аксинья Александровна

Мать ребёнка: Суворова Акилина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суворов Василий Александрович

Мать ребёнка: Суворова Акилина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суворова Акилина Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Московская область Карпово
Смерть
Неизвестно