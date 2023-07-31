Суворов Александр Родионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.08.1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1837
Отец: Родион Егорович
Мать: Евдокия Трофимовна
Рождение ребёнка
1866
Сын: Суворов Тимофей Александрович
Мать ребёнка: Суворова Акилина Михайловна
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Викулина Александра Александровна
Мать ребёнка: Суворова Акилина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Суворова Аксинья Александровна
Мать ребёнка: Суворова Акилина Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Суворов Василий Александрович
Мать ребёнка: Суворова Акилина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Московская область Карпово
Смерть
Неизвестно