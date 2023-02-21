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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.03.1898

Пол

Женский

Отец

1873 г.р.

Мать

1877 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1898

Отец: Юргенс Владимир Владимирович

Мать: ?

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