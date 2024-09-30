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Саволайнен Степан Адамович

Место рождения

Терелева, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

18.12.1809

Дата смерти

04.01.1885

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1809

Отец: Саволайнен Адам

Мать: не указана

Терелева, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саволайнен (Тойонен) Мария Андреевна

Рождение ребёнка
24.01.1840

Дочь: (Саволайнен) Ева Степанова

Мать ребёнка: Саволайнен (Тойонен) Мария Андреевна

Иванайзи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
27.08.1842

Сын: Саволайнен Адам Степанович

Мать ребёнка: Саволайнен (Тойонен) Мария Андреевна

Иванайзи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
12.08.1845

Сын: Саволайнен Андрей Степанович

Мать ребёнка: Саволайнен (Тойонен) Мария Андреевна

Иванайзи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
26.11.1847

Сын: Саволайнен Иван Степанович

Мать ребёнка: Саволайнен (Тойонен) Мария Андреевна

Иванайзи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
17.12.1851

Дочь: Олонен (Саволайнен) Анна Степанова

Мать ребёнка: Саволайнен (Тойонен) Мария Андреевна

Иванайзи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
04.01.1885

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