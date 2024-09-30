Саволайнен Степан Адамович
Место рождения
Дата рождения18.12.1809
Дата смерти04.01.1885
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1809
Отец: Саволайнен Адам
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.01.1840
Дочь: (Саволайнен) Ева Степанова
Мать ребёнка: Саволайнен (Тойонен) Мария Андреевна
Рождение ребёнка
27.08.1842
Сын: Саволайнен Адам Степанович
Мать ребёнка: Саволайнен (Тойонен) Мария Андреевна
Рождение ребёнка
12.08.1845
Сын: Саволайнен Андрей Степанович
Мать ребёнка: Саволайнен (Тойонен) Мария Андреевна
Рождение ребёнка
26.11.1847
Сын: Саволайнен Иван Степанович
Мать ребёнка: Саволайнен (Тойонен) Мария Андреевна
Рождение ребёнка
17.12.1851
Дочь: Олонен (Саволайнен) Анна Степанова
Мать ребёнка: Саволайнен (Тойонен) Мария Андреевна
Смерть
04.01.1885