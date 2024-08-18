Якимова (Еремеева) Дарья Ивановна 10.06.1806 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Якимова (Еремеева) Дарья Ивановна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

10.06.1806 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1772 г.р.

Мать

1772 г.р.

Муж

1811 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1806 ст.

Отец: Якимов Иван Еремеевич

Мать: (Антонова) Дарья Антоновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
12.02.1831 ст.

Муж: Ефимов-Стефанов-Яковлев (Фирсов) Иоанн(Иван) Парфенович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.10.1832 ст.

Дочь: Фирсова-Ефимова-Стефанова-Яковлева (Парфенова) Пераскева Ивановна

Отец ребёнка: Ефимов-Стефанов-Яковлев (Фирсов) Иоанн(Иван) Парфенович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.12.1833 ст.

Сын: Фирсов-Ефимов-Стефанов-Яковлев (Парфенов) Василий Иванович

Отец ребёнка: Ефимов-Стефанов-Яковлев (Фирсов) Иоанн(Иван) Парфенович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.12.1835 ст.

Дочь: Фирсова-Ефимова-Стефанова-Яковлева (Парфенова) Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Ефимов-Стефанов-Яковлев (Фирсов) Иоанн(Иван) Парфенович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.02.1838 ст.

Сын: Фирсов-Ефимов-Стефанов-Яковлев (Парфенов) Василий Иванович

Отец ребёнка: Ефимов-Стефанов-Яковлев (Фирсов) Иоанн(Иван) Парфенович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.08.1845 ст.

Сын: Фирсов-Ефимов-Стефанов-Яковлев (Парфенов) Андрей Иванович

Отец ребёнка: Ефимов-Стефанов-Яковлев (Фирсов) Иоанн(Иван) Парфенович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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