Якимова (Еремеева) Дарья Ивановна
Место рождения
Дата рождения10.06.1806 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Рождение
10.06.1806 ст.
Отец: Якимов Иван Еремеевич
Бракосочетание
12.02.1831 ст.
Рождение ребёнка
13.10.1832 ст.
Дочь: Фирсова-Ефимова-Стефанова-Яковлева (Парфенова) Пераскева Ивановна
Отец ребёнка: Ефимов-Стефанов-Яковлев (Фирсов) Иоанн(Иван) Парфенович
Рождение ребёнка
25.12.1833 ст.
Сын: Фирсов-Ефимов-Стефанов-Яковлев (Парфенов) Василий Иванович
Отец ребёнка: Ефимов-Стефанов-Яковлев (Фирсов) Иоанн(Иван) Парфенович
Рождение ребёнка
15.12.1835 ст.
Дочь: Фирсова-Ефимова-Стефанова-Яковлева (Парфенова) Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Ефимов-Стефанов-Яковлев (Фирсов) Иоанн(Иван) Парфенович
Рождение ребёнка
12.02.1838 ст.
Сын: Фирсов-Ефимов-Стефанов-Яковлев (Парфенов) Василий Иванович
Отец ребёнка: Ефимов-Стефанов-Яковлев (Фирсов) Иоанн(Иван) Парфенович
Рождение ребёнка
10.08.1845 ст.
Сын: Фирсов-Ефимов-Стефанов-Яковлев (Парфенов) Андрей Иванович
Отец ребёнка: Ефимов-Стефанов-Яковлев (Фирсов) Иоанн(Иван) Парфенович
Смерть
Неизвестно