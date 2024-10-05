Покровская (Архангельская) Ольга Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти05.10.1893 ст.
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Архангельский Сергей
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Чиновница
Рождение ребёнка
17.04.1879 ст.
Сын: Покровский Михаил Александров
Отец ребёнка: Покровский Александр Михайлов
Рождение ребёнка
21.04.1882 ст.
Дочь: (Покровская) Алевтина Александрова
Отец ребёнка: Покровский Александр Михайлов
Рождение ребёнка
22.11.1883 ст.
Сын: Покровский Сергий Александров
Отец ребёнка: Покровский Александр Михайлов
Рождение ребёнка
17.01.1886 ст.
Дочь: (Покровская) Мария Александрова
Отец ребёнка: Покровский Александр Михайлов
Рождение ребёнка
16.06.1887 ст.
Сын: Покровский Александр Александров
Отец ребёнка: Покровский Александр Михайлов
Рождение ребёнка
03.08.1888 ст.
Дочь: (Покровская) Евгения Александрова
Отец ребёнка: Покровский Александр Михайлов
Рождение ребёнка
24.01.1890 ст.
Сын: Покровский Николай Александров
Отец ребёнка: Покровский Александр Михайлов
Рождение ребёнка
16.02.1891 ст.
Дочь: (Покровская) Елизавета Александрова
Отец ребёнка: Покровский Александр Михайлов
Смерть
05.10.1893 ст.
Причина смерти: От воспаления в легких
Похороны
08.10.1893 ст.