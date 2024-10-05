Покровская (Архангельская) Ольга Сергеева Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Покровская (Архангельская) Ольга Сергеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

05.10.1893 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Архангельский Сергей

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Кашира, Кашира, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Покровский Александр Михайлов

Работа или профессия
Неизвестно
Чиновница
Рождение ребёнка
17.04.1879 ст.

Сын: Покровский Михаил Александров

Отец ребёнка: Покровский Александр Михайлов

Кашира, Кашира, Московская область
Рождение ребёнка
21.04.1882 ст.

Дочь: (Покровская) Алевтина Александрова

Отец ребёнка: Покровский Александр Михайлов

Кашира, Кашира, Московская область
Рождение ребёнка
22.11.1883 ст.

Сын: Покровский Сергий Александров

Отец ребёнка: Покровский Александр Михайлов

Кашира, Кашира, Московская область
Рождение ребёнка
17.01.1886 ст.

Дочь: (Покровская) Мария Александрова

Отец ребёнка: Покровский Александр Михайлов

Кашира, Кашира, Московская область
Рождение ребёнка
16.06.1887 ст.

Сын: Покровский Александр Александров

Отец ребёнка: Покровский Александр Михайлов

Кашира, Кашира, Московская область
Рождение ребёнка
03.08.1888 ст.

Дочь: (Покровская) Евгения Александрова

Отец ребёнка: Покровский Александр Михайлов

Кашира, Кашира, Московская область
Рождение ребёнка
24.01.1890 ст.

Сын: Покровский Николай Александров

Отец ребёнка: Покровский Александр Михайлов

Кашира, Кашира, Московская область
Рождение ребёнка
16.02.1891 ст.

Дочь: (Покровская) Елизавета Александрова

Отец ребёнка: Покровский Александр Михайлов

Кашира, Кашира, Московская область
Смерть
05.10.1893 ст.
Кашира, Кашира, Московская область
Причина смерти: От воспаления в легких
Похороны
08.10.1893 ст.
Кашира, Кашира, Московская область

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