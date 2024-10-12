Жданов Николай Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смерти1953
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Жданов Семён
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1903 ст.
Жена: Жданова Ирина Фёдоровна
Нудоль, Клин, Московская область
Преображенская церковь
Место жительства
Между 09.11.1903 и 02.07.1907 ст.
Рождение ребёнка
После 09.11.1903 ст.
Дочь: Жданова Клавдия Николаевна
Мать ребёнка: Жданова Ирина Фёдоровна
Рождение ребёнка
17.12.1905 ст.
Дочь: Сашина (Жданова) Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Жданова Ирина Фёдоровна
Место жительства
После 17.12.1905 ст.
Рождение ребёнка
02.07.1907 ст.
Сын: Жданов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Жданова Ирина Фёдоровна
Рождение ребёнка
24.11.1911 ст.
Сын: Жданов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Жданова Ирина Фёдоровна
Рождение ребёнка
22.02.1915 ст.
Сын: Жданов Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Жданова Ирина Фёдоровна
Рождение ребёнка
20.07.1917 ст.
Мать ребёнка: Жданова Ирина Фёдоровна
Смерть
1953
Похоронен на Калитниковской кладбище