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Жданов Николай Семёнович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

1953

Пол

Мужской

Добавил:

БЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Жданов Семён

Мать: не указана

Бракосочетание
09.11.1903 ст.

Жена: Жданова Ирина Фёдоровна

Нудоль, Клин, Московская область
Преображенская церковь
Место жительства
Между 09.11.1903 и 02.07.1907 ст.
Алексейково, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
После 09.11.1903 ст.

Дочь: Жданова Клавдия Николаевна

Мать ребёнка: Жданова Ирина Фёдоровна

Рождение ребёнка
17.12.1905 ст.

Дочь: Сашина (Жданова) Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Жданова Ирина Фёдоровна

Алексейково, Клин, Московская область
Место жительства
После 17.12.1905 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
02.07.1907 ст.

Сын: Жданов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Жданова Ирина Фёдоровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
24.11.1911 ст.

Сын: Жданов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Жданова Ирина Фёдоровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
22.02.1915 ст.

Сын: Жданов Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Жданова Ирина Фёдоровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
20.07.1917 ст.

Сын: Жданов Илья Николаевич

Мать ребёнка: Жданова Ирина Фёдоровна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1953
Похоронен на Калитниковской кладбище

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