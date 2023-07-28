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Киричинский Михаил Петрович

Место рождения

Раздельное, Львівська область

Дата рождения

1909

Дата смерти

1988

Пол

Мужской

Отец

1856 г.р.

Мать

1879 г.р.

Жена

1910 г.р.

Дети

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1944 г.р.
Скрыто настройками приватности
1952 г.р.

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Киричинский Пётр Михайлович

Мать: Киричинская Текля Максимовна

Раздельное, Львівська область
Бракосочетание
24.05.1934

Жена: Киричинская Мария Степановна

Раздельное, Львівська область
дом 14/119, вінчав от. Стефан Онишкевич
Рождение ребёнка
22.11.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Киричинская Мария Степановна

Раздельное, Львівська область
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Рождение ребёнка
30.01.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Киричинская Мария Степановна

Раздельное, Львівська область
Рождение ребёнка
1944

Сын: Киричинский Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Киричинская Мария Степановна

Раздельное, Львівська область
Рождение ребёнка
28.06.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Киричинская Мария Степановна

Раздельное, Львівська область
Рождение ребёнка
30.01.1952

Сын: Киричинский Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Киричинская Мария Степановна

Раздельное, Львівська область
Смерть
1988
Раздельное, Львівська область