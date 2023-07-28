Киричинский Михаил Петрович
Место рождения
Дата рождения1909
Дата смерти1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Бракосочетание
24.05.1934
дом 14/119, вінчав от. Стефан Онишкевич
Рождение ребёнка
22.11.1937
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Рождение ребёнка
30.01.1941
Рождение ребёнка
1944
Сын: Киричинский Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Киричинская Мария Степановна
Рождение ребёнка
28.06.1947
Рождение ребёнка
30.01.1952
Сын: Киричинский Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Киричинская Мария Степановна
Смерть
1988