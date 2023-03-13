Антипинъ Никита
Место рожденияНестерова, Арзамасский уездъ
Дата рождения1710
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710
Отец: Антипинъ Михаила Алексеевъ
Мать: не указана
Нестерова, Арзамасский уездъ
Рождение ребёнка
1731
Сын: Антипинъ Тимофей
Мать ребёнка: Антипина Алена Семенова
Нестерова, Арзамасский уездъ
Рождение ребёнка
1737
Сын: Антипинъ Филиппъ
Мать ребёнка: Антипина Алена Семенова
Нестерова, Арзамасский уездъ
Рождение ребёнка
1742
Сын: Антипинъ Семенъ
Мать ребёнка: Антипина Алена Семенова
Нестерова, Арзамасский уездъ
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Антипина Алена Семенова