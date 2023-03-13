Антипинъ Никита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипинъ Никита

Место рождения

Нестерова, Арзамасский уездъ

Дата рождения

1710

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710

Отец: Антипинъ Михаила Алексеевъ

Мать: не указана

Нестерова, Арзамасский уездъ
Рождение ребёнка
1731

Сын: Антипинъ Тимофей

Мать ребёнка: Антипина Алена Семенова

Нестерова, Арзамасский уездъ
Рождение ребёнка
1737

Сын: Антипинъ Филиппъ

Мать ребёнка: Антипина Алена Семенова

Нестерова, Арзамасский уездъ
Рождение ребёнка
1742

Сын: Антипинъ Семенъ

Мать ребёнка: Антипина Алена Семенова

Нестерова, Арзамасский уездъ
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антипина Алена Семенова

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