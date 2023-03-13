Антипина Алена Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1731
Сын: Антипинъ Тимофей
Отец ребёнка: Антипинъ Никита
Нестерова, Арзамасский уездъ
Рождение ребёнка
1737
Сын: Антипинъ Филиппъ
Отец ребёнка: Антипинъ Никита
Нестерова, Арзамасский уездъ
Рождение ребёнка
1742
Сын: Антипинъ Семенъ
Отец ребёнка: Антипинъ Никита
Нестерова, Арзамасский уездъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Антипинъ Никита