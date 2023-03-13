Антипина Алена Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипина Алена Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1710 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1731

Сын: Антипинъ Тимофей

Отец ребёнка: Антипинъ Никита

Нестерова, Арзамасский уездъ
Рождение ребёнка
1737

Сын: Антипинъ Филиппъ

Отец ребёнка: Антипинъ Никита

Нестерова, Арзамасский уездъ
Рождение ребёнка
1742

Сын: Антипинъ Семенъ

Отец ребёнка: Антипинъ Никита

Нестерова, Арзамасский уездъ
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антипинъ Никита

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